В Москве в Центральной клинической больнице интернет стал быстрее

Фото: Shutterstock

В Москве во всех зданиях Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ улучшилась мобильная связь. Оператор установил на территории медучреждения внутреннюю базовую станцию, за счет чего скорость передачи данных стала быстрее, а связь устойчивее.

Средняя скорость интернета выросла до 60 Мбит/с, максимальная – до 150 Мбит/с, что позволяет врачам пользоваться различными интернет-сервисами и программами, необходимыми для работы, а пациентам – быть всегда на связи с родными, в случае необходимости работать онлайн, или просто скоротать время за просмотром видео.

- Установка нового оборудования в инфекционном отделении дополнила комплекс внутренних базовых станций. Ранее мы установили аналогичное оборудование в главном, терапевтическом и детском корпусах, а также родильном доме ЦКБ, - отметили в пресс-службе МТС.

Напомним, данная больница является одной из старейших в столице РФ. Инфекционный центр состоит из трех корпусов, в которых пациенты лечатся в стационаре.