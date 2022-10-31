Почти килограмм героина нашли автоинспекторы у пассажира такси в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ДПС в Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере. Автоинспекторы остановили такси для проверки документов и обнаружили у пассажира сверток с почти килограммом запрещенных веществ. О произошедшем рассказали в Госавтоинспекции Москвы

Ночью на Остаповском проезде инспекторы остановили автомобиль такси для проверки документов. На заднем сиденье находился пассажир. В ходе досмотра у него нашли сверток черного цвета с неизвестным веществом, который изъяли и передали на экспертизу. Установлено, что в свертке был героин, общей массой свыше 970 граммов.

Полицейские выяснили, что мужчина через «тайники» приобрел полимерный пакет с наркотиком, чтобы затем его перепродавать.

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, а также о незаконном их приобретении и перевозке. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что Закладчика наркотиков и его сообщника задержали на юго-западе Москвы.