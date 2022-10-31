Московские операторы каршеринга сменили летнюю резину на зимнюю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Операторы каршеринга «Ситидрайв» и «Делимобиль» заменили на автомобилях сервисов в Москве летнюю резину на зимнюю. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы сервисов.

Автомобили «Ситидрайв» уже на 99 процентов перешли на зимнюю резину. Оставшийся один процент — это машины, которые находятся в длительной аренде у пользователей, либо на обслуживании в сервисных центрах. В ближайшее время их также подготовят к зимнему сезону.

«Делимобиль» также перевел весь парк автомобилей на зимний режим.

Отметим, с вечера 30 октября в столице участились случаи крупных ДТП. Причиной этому стала непогода — на дорогах региона образовалась гололедица.

По данным метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в течение суток 31 октября. В Москве выпадают осадки в виде снега и дождя, местами гололедица. Как писал KP.RU, соответствующее предупреждение опубликовало МЧС.

Также ранее автомобилистам Москвы посоветовали не ждать гололеда и менять резину заранее.