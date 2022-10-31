Количество посетителей торговых центров Москвы за год снизилось на 7 процентов Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Посещаемость торговых центров Москвы уменьшилась на 7 процентов. Аналитики консалтинговой компании Commonwealth Partnership сравнивали количество посетителей за 9 месяцев 2022 года с аналогичным периодом в 2021-ом, пишут РИА Новости.

Отмечается, что тенденция снижения количества покупателей начала проявляться еще августе, но основную лепту в показатели внесли две недели после объявления частичной мобилизации.

Также сообщается, что на сегодня свободными остаются порядка 11,5 процента торговых площадей. К концу года прогнозируют увеличение достичь 20%.

Аналитики считают, что снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе помешает развитию ритейлеров.

Ранее KP.RU писал, что в Москве стало больше индивидуальных предпринимателей. По данным на июнь 2022 года, их зарегистрировано 372 тыс., что на 15 процентов больше, чем в июне 2021 года. На 3,5 процента выросло также количество сотрудников, которые работают на ИП.