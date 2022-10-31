Подмосковные ветеринары ищут хозяина спасенного из леса белого индюка

Фото: сайт Минсельхозпрода Подмосковья

В Подмосковье ветеринары спасли белого индюка с поврежденным крылом. Раненую птицу случайно обнаружил в лесу житель села Гальчино, он же и обратился на ветстанцию по Домодедово и Подольску.

- Специалисты выяснили, что у животного сбиты перья на крыле, а также повреждена лапа. Сейчас индюка поместили в теплом стационаре, оказали необходимую ветеринарную помощь, - сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Подмосковья

Отмечается, что состояние пернатого врачи оценивают как удовлетворительное. Заблудившемуся в лесу индюку назначили витаминотерапия.

По словам местных жителей, недалеко от леса есть село, где и могли вырастить птицу, а позже индюк просто заблудился. Ветеринары ищут владельца индюка. Он может обратиться по телефону 8 (496) 796 11- 79. Если же хозяин так и не объявится, то для птицы найдут новый дом.

Ранее ОТР сообщал, что в Донбассе помощь сейчас требуется не только людям. Сотни собак и кошек потеряли хозяев и оказались на улице. Животных выхаживают волонтёры со всей России. Одними из первых туда приехали рязанские ветеринары. Так, кинолог Юрий Кованов нашел в Мариуполе раненого и худого пса по имени Арчик.