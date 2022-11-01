В Москве приняли новые меры поддержки экспортеров по инициативе бизнеса — Сергунина

Столичные компании и индивидуальные предприниматели могут подать заявку на возмещение затрат на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах. Такие обращения уже принимаются на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Нужно только уложиться в срок до 24 ноября включительно. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала утвержденные правительством города меры поддержки несырьевого бизнеса. Это субсидии на логистику, оформление патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента. Кроме того, представители бизнеса могут претендовать на грант, фактически являющийся экспортным кешбэком. Субсидии и гранты утверждены по просьбе самих экспортеров. Они обратились к властям с таким предложением на недавнем форуме «Сделано в России».

«Город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами. Кроме того, в столице есть экспортеры, чей бизнес пострадал от зарубежных ограничений. Они смогут использовать субсидии, чтобы переориентироваться на другие направления», — отметила Наталья Сергунина.

Как пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, ранее такими субсидиями уже воспользовались городские предприятия по производству пластиковых окон, пиломатериалов и мороженого. Среди получателей также были киностудия, детское издательство и другие компании. Всего за 2021 год город оказал бизнесу такую поддержку на 634 миллиона рублей. А еще благодаря поддержке города предприниматели Москвы становятся участниками экспортных акселераторов, выставок и бизнес-миссий в дружественных странах, а также размещают и продвигают свои товары на их торговых онлайн-площадках.

КОНКРЕТНО

Максимальная сумма субсидий по пяти направлениям составляет 6,5 миллиона рублей. На них могут претендовать городские компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее шести месяцев назад. Еще одно условие — отсутствие долгов по налогам на сумму более 100 тысяч рублей на первое число месяца подачи заявки. При этом производство должно размещаться в России.

Грант — это кешбэк в 10 процентов от суммы экспортного контракта. Максимальная выплата — 10 миллионов рублей. Важно, чтобы одобренная сумма не превышала 50 процентов от налогов, уплаченных в столичный бюджет. Экспортные контракты, по которым принимаются заявки на грант, должны стартовать от шести миллионов рублей.

Предприниматели могут воспользоваться или несколькими субсидиями по разным направлениям, или получить грант. Подробнее — на сайте МЭЦ.