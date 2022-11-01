Ефимов: Комплексное развитие 16 территорий позволит создать в Москве более 65 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва активно развивает бывшие промзоны и заброшки. Во время их комплексной реконструкции в столице появляются новые предприятия и общественно-деловые центры. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) преобразятся 16 участков в семи округах города. Их общая площадь - более 286,3 гектара. При этом шесть площадок приведут в порядок правообладатели. Ещё шесть - городские операторы. Оставшимися займутся выбранные на аукционах инвесторы.

«Вложения в редевелопмент участков составят порядка 580 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - По итогам реализации проектов в городе появится свыше 65 тысяч новых рабочих мест».

Некоторыми подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что на отобранных участках запланировано строительство всего шести миллионов квадратных метров недвижимости. Из них:

- более 1,7 миллиона отдадут под производства и технопарки;

- 1,4 миллиона - детсады, школы, поликлиники, спортивные сооружения и необходимую инфраструктуру;

- 3 миллиона - жилье.

Программа КРТ затронет такие столичные районы, как Щукино, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Войковский, Тропарево-Никулино, Зюзино, Печатники, Нагорный, Текстильщики, Хорошево-Мневники, Тимирязевский, Теплый Стан, Кунцево, Ясенево и Головинский.