Столичный производитель увеличил экспорт препаратов для косметологии

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Резидент особой экономической зоны Москвы компания «Мезоформула» наладила поставки в страны Закавказья и Центральной Азии. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производитель препаратов для эстетической медицины экспортирует инъекционные и косметические средства.

«В 2022 году компания начала поставки в Азербайджан, Армению и Узбекистан, - отметил глава ведомства. - Сейчас продукция предприятия экспортируется в семь стран».

По его словам, столичными препаратами заинтересовались в Иране и Ираке. В планах производителя - увеличение поставок в эти страны. Переговоры о заключении контрактов уже ведутся.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компания отправляет все больше своих товаров на экспорт. Этому способствуют ее научно-исследовательские разработки и международная сертификация созданных препаратов.

«В 2019 году предприятие начало поставки в Кувейт и Катар, - уточнил Дегтев. - В 2021 году компания поставила инъекционные препараты в Киргизию и Молдавию и теперь расширяет сотрудничество с ближневосточными странами».

Развитие зарубежных бизнес-контактов компании стало возможным в том числе и благодаря поддержке города в виде таможенных и налоговых льгот для резидентов ОЭЗ. Это позволяет наращивать инвестиции в размещённое здесь производство. Их сумма до 2024 года составит порядка 250 миллионов рублей. В результате появятся порядка 50 рабочих мест. При этом реализация товаров достигнет 1 миллиарда рублей в 2025 году.

КОНКРЕТНО

Компания «Мезоформула» отправляет на экспорт препараты гиалуроновой кислоты для косметологических инъекционных процедур – мезотерапии и биоревитализации. Подробнее о достоинствах этого продукта рассказала гендиректор предприятия Надежда Каплева. Разработка улучшает состояние кожи. Причём легче становится и тем, кто страдает акне, розацеа и алопецией. В созданных средствах используются сложные сбалансированные составы. Их максимально приблизили к биологическому строению кожи. Локальное действие препаратов помогает добиться эффекта именно в области применения.

Компания также производит средства для борьбы с возрастной трансформацией кожи - мимическими морщинами и гиперпигментацией.