«Небольшой заряд снега»: Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 ноября

Средний температурный фон месяца будет на два-три градуса выше нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 1 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями и до +4 градусов. Значимые осадки маловероятны, однако к вечеру к столице подберется атмосферный фронт, который принесет «небольшой заряд снега», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев LIVE».

Синоптик добавил, что сейчас в городе холодно, примерно +0,1 градуса, и без осадков. Большую часть дня ситуация будет определяться областью повышенного давления. Будет дуть ветер северо-западных румбов 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Он добавил, что в Москве столбики термометров поднимутся лишь до +1…+4 градусов, в области от 0 до +5 градусов.

Метеоролог также дал небольшой прогноз на ноябрь. По его словам, средний температурный фон месяца будет на два-три градуса выше нормы, несмотря на прохладный старт. На стыке ноября и декабря погода вернется в климатическое русло. Также прогнозируется дефицит осадков – недобор от 10% до 30% от всего месячного лимита «небесной влаги».

«Наступивший ноябрь будет относительно теплым и сухим… Устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, скорее всего, в Центральной России не будет суровой», - подчеркнул Тишковец.

Ранее KP.RU сообщал, что температуру батарей повысили на 10 градусов в Москве из-за похолодания.