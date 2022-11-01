В 2022 году в центре Москвы устранено более 250 самостроев

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За девять месяцев 2022 года по требованию Госинспекции по недвижимости в Центральном административном округе (ЦАО) столицы демонтировали 253 объекта самовольного строительства общей площадью почти 7,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

«С января по сентябрь этого года Госинспекция выявила в ЦАО 841 объект самовольного строительства общей площадью более 235 тысяч квадратных метров. После обнаружения незаконных объектов мы принимаем меры по их демонтажу. Так, за девять месяцев в центре Москвы ликвидировали 253 самостроя площадью почти 7,9 тысячи квадратных метров, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости активно внедряет в свою работу современные технологии: использует беспилотные летательные аппараты, специализированные алгоритмы и нейросети. Так, в январе-сентябре около 30 процентов незаконных построек было обнаружено при помощи квадрокоптеров. Кроме того, на начальном этапе удалось пресечь четыре факта нелегального строительства.

В целом за три квартала 2022 года специалисты Управления контроля за объектами недвижимости по ЦАО выявили 558 нарушений. Основные из них – использование участков без оформленных документов и нецелевое использование земель. Незначительная часть нарушений пришлась на захламление территорий.

Иван Бобров добавил, что сегодня Госинспекция по недвижимости уделяет особое внимание профилактике правонарушений. Так, с начала года ведомство провело 77 вебинаров, семинаров и стратегических сессий по вопросам законности использования земельных участков и возведения на них строений. Также бизнес получил более 15,6 тысячи индивидуальных консультаций по земельно-имущественным вопросам.

Кроме того, были проведены тематические и целевые мероприятия, проинспектированы сезонные объекты: выявлено и пресечено 121 нарушение при размещении летних кафе, обследованы арткластеры, апартаменты и некапитальные объекты.