Логопед Чистякова озвучила самый распространённый дефект речи у москвичей

Звук «р» – самый сложный для постановки Фото: Тимур ХАНОВ

Логопед Дарья Чистякова назвала самую распространенную проблему с речью у людей из столицы. По ее словам, этот дефект – картавость, сообщает «Мослента».

По словам специалистки, в современном мире различные нарушения речи возникают довольно часто. При этом больше всего встречается именно картавых людей, так как звук «р» – самый сложный для постановки. По ее словам, они привыкают произносить его неправильно и даже после занятий с логопедом продолжают говорить с дефектом, потому что уже «сроднились» с ним.

Чистякова добавила, что в Москве с каждым годом увеличивается число детей с нарушениями речи. Причиной тому – различные патологии, возникшие во время родов, незрелость артикуляционного аппарата, темп жизни, особенности восприятия и прочее.

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