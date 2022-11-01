Диетолог Дюваль рассказала о влиянии чеснока на продолжительность жизни

Чеснок не только улучшает пищеварение, но и борется с патогенной микрофлорой Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что чеснок укрепляет здоровье и продлевает жизнь на десять лет. По ее словам, этот продукт уничтожает патогенные бактерии в кишечнике и не только, сообщает «Москва 24».

Специалистка отметила, что жизнь человека в первую очередь сокращают болезни. Чаще всего они возникают из-за вирусов и бактерий, и чем их больше, тем быстрее организм изнашивается. При этом чеснок не только улучшает пищеварение, но и борется с патогенной микрофлорой и «обеззараживает» весь организм.

«С кишечником связано наше здоровье. Он отвечает за то, как витамины и минеральные вещества будут усваиваться нашим организмом, какой у нас будет иммунитет», - подчеркнула врач.

Диетолог добавила: чеснок насыщен хромом и молибденом. Первый участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и защищает от развития диабета, второй способствует выработке ферментов.

Дюваль советует употреблять чеснок в сыром виде, ведь при термической обработке его полезные свойства нейтрализуются. В день достаточно одного зубчика.

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