Терапевт Хухрев рассказал, как недостаток сна влияет на здоровье

Сомнологи советуют спать не менее 7-9 часов в сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недостаточное количество сна или постоянный неглубокий сон способны привести к росту тревожности, депрессии, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже к простуде из-за снижения иммунитета, уверен московский врач-терапевт Алексей Хухрев. В комментарии для «Москвы 24» он раскрыл связь недосыпа и некоторых патологических состояний.

- Сон - это обнуление всего негатива за прошедший день. Во сне мы должны сбросить мышечный зажим, расслабиться. Многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования, - объяснил Алексей Хухрев.

Без такого обнуления у человека повышается риск развития тревожности, депрессии и соответствующих расстройств. Недосып даже может способствовать инсульту и ухудшать состояние гипертоников.

- Плохой сон у тучных людей повышает риск инсультов, потому что человек спит прерывисто, просыпается, глубины сна нет, он всхрапывает, - добавил терапевт.

Кроме того, если человек не высыпается, у него снижается иммунитет. А это, в свою очередь, может привести к более частым простудам.

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