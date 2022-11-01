Москва вошла в число лауреатов общероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Новые сервисы делают процесс поиска и получения книги из библиотеки более простым и удобным Фото: Олег ЗОЛОТО

Москва вошла в топ Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», сообщает сайт мэра и правительства столицы. В нем участвовали 82 субъекта РФ, победителем оказалась Новосибирская область, а в тройку лауреатов, помимо Москвы, попали Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

- Столица попала в тройку лидеров и благодаря сервису поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». С его помощью можно узнать, в какой из 440 городских библиотек есть нужные книги, забронировать их онлайн и продлить срок хранения, - отмечается в сообщении.

При этом сервис распространяется не только на художественную, но и на профессиональную литературу, а также периодику. Запустили его в апреле 2021 года. За полтора года к его помощи прибегли 340 тысяч москвичей.

Ранее KP.RU сообщил о визуальном обновлении столичных библиотек. Многие из них попали в число зданий проекта «Контуры культуры», в рамках которого в них появились муралы и арт-объекты.