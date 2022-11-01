Впервые с 5 июля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не достигло 500

За сутки в Москве в больницы попали 153 пациента с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за минувшие сутки, 31 октября, выявлено 485 новых заражений коронавирусом, и это наименьший показатель за 4 месяца, сообщает ТАСС. До этого суточный прирост, который не превышал 500 новых пациентов с Covid-19, фиксировался только 5 июля 2022 года.

Накануне, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 31 октября за предшествующий ему день, этот показатель составил 579 случаев. А максимум за последние 7 дней был выявлен 26 октября - за 25 октября коронавирус выявили у 1039 человек.

Одновременно со снижением заболеваемости ковидом растет число выздоровевших. За минувшие сутки вылечившимися от коронавируса признали 1062 москвича. Госпитализировали 153 пациента, 11 человек скончались.

Ранее KP.RU рассказал, что на риск заражения коронавирусом и другими инфекциями может влиять и недостаток сна. Недосып способен усугубить и течение заболеваний сердечно-сосудистой системы.