Каток на ВДНХ начали монтировать в Москве

Из-за прогнозируемого теплого ноября каток на ВДНХ в 2022 году могут открыть только в начале декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории ВДНХ между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» начали монтировать ледовый каток, сообщает ТАСС. Работы сопровождаются объявлениями по громкой связи о том, что легендарная ледовая площадка скоро снова будет доступна для москвичей и гостей города.

Территория будущего катка огорожена, а ограждение обтянуто баннерами. Строители возвели металлические каркасы для входных павильонов, через которые скоро можно будет пройти на территорию катка.

Обычно каток устраивают на главной аллее, от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Ледовыми дорожками также окружают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Одновременно самый большой каток Москвы могут посетить 4500 человек.

Открывается он в конце ноября или начале декабря. Подробности работы катка на ВДНХ в Москве в 2022 году можно узнать в специальном материале KP.RU.