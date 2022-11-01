Средняя площадь квартир в московских новостройках уменьшилась на 7%

В Москве все чаще возводят дома с квартирами меньшей, чем прежде площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные застройщики начали отдавать предпочтение проектам с квартирами меньшего, чем прежде метража. Если в 2021 году средняя площадь объекта на рынке первичного жилья составляла 59,3 квадратных метра, то в 2022-м этот показатель снизился до 55 «квадратов», пишут «Известия», ссылаясь на исследование компании «Метриум». Таким образом сокращение составило 7% и, по мнению аналитиков, оно будет продолжаться и дальше.

При этом в Новой Москве снижение метража идет более медленно. Год назад средняя площадь выставленных на продажу квартир в новостройках составляла 50,7 квадратных метра, теперь - 49,9 квадратных метра. То есть показатель уменьшился на 0,8 квадратных метра или 2%.

Сокращение идет в основном за счет уменьшения площади квартир в новостройках, которые возводят на территории старой Москвы. В массовом сегменте растет доля студий.

Ранее KP.RU сообщил о резком росте на рынке вторичного жилья числа квартир, которые продают по доверенности.