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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:09

Шестерых экстремистов задержали в Москве и других городах России

Их поймали во время вербовки агентов в запрещенную группировку
Сергей КУДРИН
Шестерых экстремистов задержали в Москве и других городах России

Шестерых экстремистов задержали в Москве и других городах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве, Воронеже и Республике Дагестан задержали шестерых членов международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Во время обысков силовики нашли множество доказательств противозаконной деятельности, о чём пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСБ.

Членов организации задержали в трёх российских регионах силами ФСБ России. Сообщается, что они вели в стране деятельность по вербовке новых последователей. Во время обысков в местах их проживания была найдена религиозная литература экстремистского содержания и множество других предметов, доказывающих принадлежность владельцев к радикальному направлению вероисповедания.

В отношении всех шестерых исламистов возбуждены уголовные дела, а также установлены жители Московского региона, которые проводили собрания радикальной ячейки, распространяли учения их веры и привлекали новых адептов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, построенную уроженцем Украины.