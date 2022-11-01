Шестерых экстремистов задержали в Москве и других городах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве, Воронеже и Республике Дагестан задержали шестерых членов международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Во время обысков силовики нашли множество доказательств противозаконной деятельности, о чём пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСБ.

Членов организации задержали в трёх российских регионах силами ФСБ России. Сообщается, что они вели в стране деятельность по вербовке новых последователей. Во время обысков в местах их проживания была найдена религиозная литература экстремистского содержания и множество других предметов, доказывающих принадлежность владельцев к радикальному направлению вероисповедания.

В отношении всех шестерых исламистов возбуждены уголовные дела, а также установлены жители Московского региона, которые проводили собрания радикальной ячейки, распространяли учения их веры и привлекали новых адептов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, построенную уроженцем Украины.