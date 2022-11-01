Дептранс Москвы опубликовал рекомендации по вождению в холодную погоду Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Московский департамент транспорта совместно с автошколой Мосгортранса опубликовал перечень советов и рекомендаций, которые помогут неопытным водителям лучше понять опасности вождения в холодную погоду и быть к ним готовыми. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Первая угроза - мокрый и скользкий асфальт. На нём важно снизить скорость движения, включить дворники и избегать резких поворотов и манёвров. Если же машина начнёт скользить, нужно отпустить педаль газа и попытаться её выровнять.

Вторая - туман. Противотуманные фары обязательны к использованию, как и снижение скорости. Дистанция до следующей впереди машины должна быть увеличена, чтобы было пространство для реакции.

Из общих рекомендаций можно выделить в целом снижение скорости движения, осторожность при выполнении манёвров и поворотов, регулировка и постоянная работа фар (в условиях сниженной видимости и тёмное время суток).

Ранее KP.RU сообщал о том, что столичным водителям рекомендовали уже перестать ездить на летней резине, так как это несёт большой риск для жизни и здоровья ваших, и окружающих.