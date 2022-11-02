Наталья Сергунина: Исторические выставки, лекции и кинопоказы пройдут в Москве в честь Дня народного единства

Фото: парк «Зарядье»

Культурные площадки столицы подготовили программу ко Дню народного единства. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, всего с 3 по 6 ноября в городских учреждениях состоится более 160 событий. В музеях, библиотеках, кинотеатрах и парках пройдут лекции, концерты, творческие занятия, выставки, спектакли, детские представления, показы фильмов и другие мероприятия.

«Ко Дню народного единства столичные учреждения культуры подготовили больше 160 мероприятий. Они пройдут с 3 по 6 ноября по всей Москве. Большая часть из них будет посвящена истории нашей страны. Все желающие смогут познакомиться с традициями народов России на этнографических викторинах, диктантах и мастер-классах по разным ремеслам», — отметила Наталья Сергунина.

В библиотеке № 260 (деревня Десна, улица Административная, дом 9А) 3 ноября в 15:00 пройдет исторический час, посвященный предводителям народного ополчения 1611–1612 годов Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Слушателям расскажут об эпохе Смутного времени, борьбе нашей страны с интервентами и возникновении Дня народного единства. Гостей ждет видеопрезентация и тематическая выставка книг с иллюстрациями. А 4 ноября в 15:00 в галерее-мастерской «Варшавка» (Варшавское шоссе, дом 68, корпус 1) пройдет открытый показ фильма режиссера Всеволода Пудовкина 1939 года «Минин и Пожарский», который также рассказывает об этих событиях.

В Центральной детской библиотеки № 14 (улица Дубининская, дом 20, строение 1) 3 ноября в 14:00, а также в Библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова (улица Врубеля, дом 13) в 15:00 пройдут этнографические диктанты, посвященные культуре народов России.

Библиотека № 259 (город Московский, 1-й микрорайон, дом 49) 3 ноября в 17:00 приглашает на интерактивную программу, посвященную народным промыслам. Для посетителей подготовили творческие занятия и выставку предметов быта. В библиотеке № 124 (улица Велозаводская, дом 11/1) 5 ноября в 18:00 состоится концерт с участием студентов и преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных. На протяжении всего вечера будут звучать песни разных народов нашей страны. Сцену с солистами разделят исполнители инструментального жанра. Они представят популярные композиции разных времен.