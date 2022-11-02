Ко Дню народного единства «Московские сезоны» представят на ВДНХ патриотическую программу — Сергунина

Фото: пресс-служба ВДНХ

С 4 по 6 ноября на ВДНХ пройдет культурная программа ко Дню народного единства. Ее подготовил цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, гостей ждут мастер-классы, интеллектуальные игры, дегустация продуктов из регионов России и знакомство с традициями разных народов нашей страны.

«Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России — участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии», — сказала Наталья Сергунина.

Особое место займет продукция из регионов, недавно вошедших в состав России: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их кулинары, например, будут угощать гостей борщом с бычками и другими необычными блюдами. В эти дни на ВДНХ также будет работать открытая кухня, где шеф-повара будут делиться со всеми желающими секретами мастерства.

В рамках программы еще состоится большая географическая викторина — в игровой форме ведущие будут задавать вопросы участникам, которые смогут получить призы. Одновременно на ВДНХ пройдут и «Дни Дальнего Востока в Москве» — посетители узнают о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.

Предприниматели, представляющие на выставке свои товары, направят часть выручки от их продажи на помощь жителям новых российских регионов.