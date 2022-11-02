Ефимов: На юго-западе Москвы инвестор построит технопарк при поддержке города

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о создании строительного технопарка на юго-западе столицы. По решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы инвестор получит под масштабный инвестиционный проект (МаИП) землю от города в аренду без торгов.

«Благодаря этому в городе появится 200 рабочих мест, - отметил заммэра. - Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей».

Инвестором станет научно-производственная компания, специализирующаяся на создании и продаже строительных запатентованных технологий simkart (легких бетонных перекрытий) и comfit (арматурной закладки) для жилья. Площадь будущего технопарка на Балаклавском проспекте - 24,7 тысячи квадратных метров. В нем наладят производство облегченных каркасов для объемно-модульного строительства. Кроме того, здесь займутся разработкой и применением добавки к цементам, повышающей прочность материалов. На площадке будет также работать научно-исследовательская лаборатория.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, ежегодно в технопарке смогут производить более 500 тысяч квадратных метров продукции.

«Компания планирует поставлять изделия в регионы страны и экспортировать около 30 процентов от общего объема произведенных материалов, - уточнил глава ведомства. - В результате реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать более 75 миллионов рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что примерно один гектар земли под технопарк город выделит в аренду на пять лет. Такие условия для МаИП стали действенной помощью города инвесторам. Благодаря этому бизнес оперативно запускает производство необходимых городу и жителям товаров. Параллельно удаётся обеспечить создание или сохранение рабочих мест. Масштабные инвестиционные проекты также помогают развивать инфраструктуру города.