Московская компания поставила 150 тысяч квадратных метров нетканого материала для производства самолетов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Созданные в России ноу-хау становятся основой производства в некоторых отраслях, в числе которых и авиастроительная. Сегодняшняя ситуация диктует такие условия выпуска российской техники, при которых ее необходимо собирать в основном из собственных комплектующих и сырья. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичная компания «Монтем» производит нетканые материалы для самолетов МС-21. Этот пассажирский авиалайнер разработан специалистами столичного инженерного центра имени А.С. Яковлева.

«Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21», - отметил глава ведомства.

Как пояснила генеральный директор АО «Монтем» Елена Капитанова, выпуск продукции для авиастроения был начат компанией в 2018 году. Двух лет хватило на испытания и внедрения.

«В прошлом году мы вышли на промышленные масштабы, - уточнила представитель предприятия. - Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги».

Эти материалы также используют в вертолетной и космической отраслях. Чудо-ткань легко драпируется и отличается высокой теплостойкостью. Кроме того, она сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов. При ее производстве применяют отечественные и белорусские волокна. Ежегодно компания может производить более 1,8 тысячи тонн различных нетканых материалов.