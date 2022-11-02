В центре Москвы открылась фотовыставка об участниках спартакиады «Моспром-2022»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил об открытии в центре столицы выставки, посвящённой спартакиаде «Моспром-2022». На фотографиях - работники промышленных предприятий города, участвовавших в соревнованиях. Экспозицию можно увидеть в сквере на Цветном бульваре.

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Спартакиада «Моспром» четвертый год подряд объединяет на одной площадке инженеров, механиков и других специалистов ведущих столичных заводов, - сказал глава ведомства. - В 2022 году на участие в мероприятии было подано более 4,5 тысячи заявок, промышленники состязались в играх в футбол, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, шахматы, хоккей и бильярд, а также в плавании, киберспорте и легкой атлетике. Финал спартакиады прошел в спорткомплексе «Лужники» 24 сентября».

По его словам, фотовыставка на Цветном бульваре продлится до конца ноября. Ее снимки подготовил спортивный фотограф Артем Самигуллин, известный своими съемками знаменитых зарубежных и отечественных спортсменов и актеров. Теперь москвичи и туристы могут посмотреть его работы, посвященные спартакиаде «Моспром-2022». Например, снимки чемпионов турнира по баскетболу – команды Московского нефтеперерабатывающего завода. На стендах также можно увидеть членов команды по киберспорту московского вертолетного завода «Миль и Камов», сборной по плаванию «Фабрики вентиляции Галвент», сборной по волейболу предприятия «Гранит», хоккейной команды авиастроительной «Корпорации «Иркут» и футбольной команды «Московского машиностроительного завода «Авангард».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, спартакиада промышленников «Моспром» проводится среди сотрудников промпредприятий, студентов технических вузов и колледжей города. За всю историю соревнований их участниками стали более 10 тысяч человек.