Спасатели помогли ребенку в Мытищах достать ногу, застрявшую между стеной и батареей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В городском округе Мытищи спасатели "Мособлпожспаса" освободили ногу ребенка, застрявшую между стеной и батареей.
За помощью к работникам противопожарно-спасательной службы обратилась мама 5-летней девочки. Женщина пояснила, что малышка играла, наступая на стальную трубу радиатора отопления. В какой-то момент нога девочки соскользнула и колено застряло между стеной и батареей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщает РИАМО.
- Мама пыталась сама оказать помочь дочери, но ничего не вышло. Женщина вызвала спасателей, - сообщил старший смены Виталий Анисимов.
прибывши на место случившегося спасатели успокоили девочку, смазали ногу растительным маслом и, немного отжав батарею от стены с помощью подручных средств, аккуратно освободили ногу ребенка.
- Девочка держалась стойко ... К счастью, батарея была не горячая, ...медицинская помощь малышке не потребовалась, - уточнили спасатели.
Накануне ОТР сообщал, что в Башкирии спасли полуторогодовалого ребёнка, который провалился в канализационный колодец. Диаметр трубы составляет всего 30 сантиметров, а глубина - 6 метров. По предварительным данным, мальчик наступил на незакреплённый люк.