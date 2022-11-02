Спасатели помогли ребенку в Мытищах достать ногу, застрявшую между стеной и батареей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городском округе Мытищи спасатели "Мособлпожспаса" освободили ногу ребенка, застрявшую между стеной и батареей.

За помощью к работникам противопожарно-спасательной службы обратилась мама 5-летней девочки. Женщина пояснила, что малышка играла, наступая на стальную трубу радиатора отопления. В какой-то момент нога девочки соскользнула и колено застряло между стеной и батареей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщает РИАМО.

- Мама пыталась сама оказать помочь дочери, но ничего не вышло. Женщина вызвала спасателей, - сообщил старший смены Виталий Анисимов.

прибывши на место случившегося спасатели успокоили девочку, смазали ногу растительным маслом и, немного отжав батарею от стены с помощью подручных средств, аккуратно освободили ногу ребенка.

- Девочка держалась стойко ... К счастью, батарея была не горячая, ...медицинская помощь малышке не потребовалась, - уточнили спасатели.

Накануне ОТР сообщал, что в Башкирии спасли полуторогодовалого ребёнка, который провалился в канализационный колодец. Диаметр трубы составляет всего 30 сантиметров, а глубина - 6 метров. По предварительным данным, мальчик наступил на незакреплённый люк.