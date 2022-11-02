В Московском зоопарке у ядовитых краснокнижных тайпанов Маккоя появились дети

Детеныши самых опасных сухопутных ядовитых змей на Земле родились в Московском зоопарке Фото: сайт мэра Москвы

В Московском зоопарке родились детеныши тайпанов Маккоя. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, это самые ядовитые сухопутные змеи на Земле. Вид занесен в Международную Красную книгу.

Столичный зоопарк занимается разведением тайпанов Маккоя уже 12 лет. На воспитании находятся один самец и две самки. Недавно семейство произвело на свет четверых детенышей.

Маленьких рептилий забрали у родителей и рассадили по отдельным контейнерам, чтобы пресечь возможность нападения друг на друга. Там им обеспечивают повышенную влажность для хорошей линьки. Кормят их так же, как и взрослых особей.

В природе тайпаны Маккоя живут в Южной Австралии. Их считают самыми опасными ядовитыми змеями. Укушенный человек без антидота умирает в течение 45 минут. В среднем одна змея дает 44 миллиграмма яда.

Как сообщает Телеграм-канал Московского зоопарка, тайпаны содержатся во внутренних помещениях Террариума. Скоро на этих змей можно будет посмотреть в рамках готовящейся к открытию выставки «Ядовитые змеи мира».

Напомним, ранее в Московском зоопарке на свет появился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Как писал KP.RU, эти рептилии дали потомство впервые за 50 лет.