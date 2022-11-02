Гидрометцентр: небольшие осадки пройдут в Москве 2 ноября

Небольшие осадки пройдут в Москве 2 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Небольшие осадки ожидают москвичей 2 ноября. Воздух в течение дня прогреется до плюс четырех градусов. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

В среду в Московском регионе ожидают небольшие осадки и до 4 градусов выше нуля. Днем в Москве температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, ночью ожидают похолодание до минус одного - трех градусов.

На территории Московской области диапазон температур шире: синоптики обещают до 5 градусов выше нуля в дневное время суток, а ночью столбики термометров опустятся до минус пяти градусов.

Ветер будет дуть с севера, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что в ноябре синоптики обещают москвичам аномальную погоду. При соответствии средней температуры климатической норме столицу ждут три этапа похолодания: в начале, середине и конце месяца.