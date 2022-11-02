Демонтаж летних кафе в Москве должен завершиться до 15 ноября

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В первый день ноября по традиции прекращается работа летних веранд в столице. Теперь сезон официально закрыт. Конструкции летних кафе должны быть разобраны и вывезены на хранение. Правила размещения сезонных заведений напомнил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Летние веранды и кафе в Москве могут работать с 1 апреля по 1 ноября. Владельцы устанавливают их бесплатно по заранее одобренной столичными властями схеме размещения. В этом году на ней были отмечены 3426 сезонных площадок ресторанов и кафе. Для каждой из них ее место и площадь должны совпадать с утвержденными в схеме параметрами. Весь сезон специалисты Госинспекции по недвижимости проводят проверки летних веранд. В плюсе все - гости отдыхают на свежем воздухе, рестораторы подсчитывают растущую прибыль и дальше развивают свой бизнес. Впрочем порой на верандах появляются лишние столики и стулья, уличное кафе выходит за выделенные ему границы или веранда появляется в другом месте, не отмеченном на схеме.

«По итогам мониторинга в 2022 году было выявлено 602 нарушения, - сообщил Бобров. - При этом 297 летних веранд в схеме размещения не значились и были установлены незаконно, 305 сезонных кафе были установлены с превышением разрешенной площади или не в соответствии со схемой».

По его словам, инспекторы разъясняют рестораторам их ошибки и дают рекомендации по выполнению действующих в городе правил.

«После завершения сезона на демонтаж конструкций отводится две недели, - напомнил глава ведомства. - До 15 ноября летние кафе должны быть убраны до следующего сезона».

Кстати, это требование не коснется летних кафе на крышах и стилобатах нежилых зданий, в парках, рядом с нежилыми зданиями, если такая веранда не находится на улице и во дворе дома. Такие изменения начали действовать с апреля этого года.

Как отмечают в Госинспекции по недвижимости, с нарушениями помогают бороться и обычные жители. По их сообщениям, например, становилось известно о незаконных посадочных местах кафе на тротуаре, мешающих пешеходам. Инспекторы проверяют такие жалобы и приводят в порядок пешеходные зоны.

Напомним, информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости постоянно проводит семинары, вебинары и личные консультации по теме размещения сезонных сооружений. Анонсы - на странице Госинспекции по недвижимости на портале mos.ru.