Движение по части оранжевой ветки метро в Москве перекроют с 4 по 8 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 по 8 ноября не будет движения поездов на участке между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Связано это с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии метро. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На время закрытия участка Калужско-Рижской линии будут ходить компенсационные автобусы. Их запустят с 5:30 утра до 2 часов ночи. Всего на линию выйдут 130 автобусов большого класса.

Маршрут компенсационного транспорта будет проходить через следующие остановки: Шаболовская, Ленинский проспект, Улица Вавилова, Академическая и Профсоюзная. Интервал в часы пик составят меньше минуты, заявили в Дептрансе.

При этом в ведомстве сразу отметили, что автобусы КМ будут сильно загружены. Пассажирам предлагают выбрать альтернативные маршруты. Так, можно через БКЛ пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро.

Ранее KP.RU писал, что сориентироваться во время закрытия части Калужско-Рижской линии метро помогут сотрудники ЦОМП. На месте будут дежурить более 100 человек. Также на станциях расклеят плакаты и указатели.