Установлена личность водителя самосвала, устроившего смертельное ДТП с такси и автобусом в Москве Фото: Госавтоинспекция Москвы

Установлена личность водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. За рулем самосвала, который раздавил такси на улице 1905 года, находился 27-летний гражданин Беларуси Вячеслав Пивовар, сообщает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Сейчас его разыскивают. Сообщается, что за большегрузом числится более 100 штрафов.

Напомним, ужасное ДТП произошло днем 2 ноября на улице 1905 года в Москве. Самосвал въехал в автомобиль такси, протащил его вперед и раздавил о заднюю часть автобуса. Машина оказалась полностью смята между двух транспортных средств. В ней находились два человека: водитель и пассажир, которого забрали за мгновение до столкновения. Оба они погибли, писал KP.RU.

Водитель грузовика, устроивший ДТП, бросил свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Теперь ГИБДД совместно с правоохранительными органами устанавливает обстоятельства аварии.