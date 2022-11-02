Власти Москвы могут поменять программу новогодних развлечений в городе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа новогодних мероприятий до сих пор не определена и будет составляться с учётом текущей ситуации. Об этом сообщила в среду, 2 ноября, глава Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. Её слова приводит ТАСС.

- Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на городском сайте <...> Безусловно, в нее будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента, - говорит Зяббарова.

При этом министр напомнила о том, что в Москве по-прежнему наиболее насыщенная культурная программа в стране вне зависимости от планов на Новый год. В качестве примера она привела множество разнообразных фестивалей, включая такие, как Рождественский духовный фестиваль и Пасхальный фестиваль классического искусства.

При этом уже порядка 15 регионов России отказались от проведения новогодних и каких бы то ни было праздников в целом, чтобы перенаправить бюджеты на решение вопросов СВО, частичной мобилизации и помощи тем, кто в ней нуждается.

Ранее KP.RU сообщал о том, что новогодний балет «Щелкунчик» оказался чрезмерно популярным, и Большой театр сейчас активно борется с формированием гигантских очередей за билетами.