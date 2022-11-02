112: Стала известна личность пассажирки такси, погибшей в ДТП с самосвалом в Москве

Водитель и пассажирка такси погибли на месте происшествия Фото: Госавтоинспекция Москвы

Стала известна личность пассажирки такси, которое утром 2 ноября на улице 1905 года в центре Москвы оказалось раздавлено самосвалом. Это 35-летняя Евгения Л., сообщает телеграм-канал «112».

- Она села в автомобиль такси за несколько секунд до столкновения, - говорится в сообщении.

Как уже писал KP.RU, самосвал раздавил легковое авто, наехав сзади. Водитель такси и его пассажирка погибли на месте происшествия. Грузовик впоследствии еще и протащил смятое авто вперед, впечатав его в автобус.

Предполагаемый виновник страшной аварии - водитель самосвала - вылез из кабины и сбежал с места происшествия. Его ищет полиция. Личность водителя установлена, она также стала известна журналистам.

Из-за аварии для маршрутов м35, 379, с344, с364 и с369 временно отменили остановку «Метро «Улица 1905 года» (северный вестибюль)».