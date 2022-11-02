Москвич с разницей в месяц убил двоих собутыльников и ранил соперника из ревности

Москвич с разницей в месяц убил двоих собутыльников
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
44-летний житель Москвы в июне 2021 года в ходе распития спиртных напитков убил своего знакомого. Через месяц в аналогичных условиях он нанес другому собутыльнику телесные повреждения, после которых тот умер. Оба тела злоумышленник спрятал в одном из заброшенных зданий. Раскрыть эти и другие преступления удалось после того, как мужчина попросил своего знакомого помочь ему избавиться от трупов, а тот обратился в полицию. Об этом рассказали в СКР по Москве.
Выяснилось, что оба убийства москвич совершил на территории Преображенского района. В сентябре 2021 года он обратился к знакомому с просьбой помочь ему вырыть яму для захоронения.
Правоохранители нашли скелетированные останки двух мужчин в заброшенном здании.
Также выяснилось, что в августе 2021 года обвиняемый из ревности угрожал убийством малознакомому мужчине, а также нанес ему ножевое ранение. Это преступление он также совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование уголовного дела завершили. Обвиняемый дал признательные показания. Материалы дела в скором времени направят в суд.
Ранее в Москве арестовали 41-летнего мужчину, избившего до смерти собутыльника. Как писал KP.RU, сам обвиняемый свою вину признал.