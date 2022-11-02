Вильфанд рассказал, как из-за потепления климата изменилась столичная зима

Зимы в Москве становятся теплее с каждым годом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среднемесячная температура декабря в Москве за последние 30 лет поднялась на 1,7 градуса, января - на 3,1 градуса, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он связал происходящее с характерным для всей планеты потеплением климата.

По данным Романа Вильфанда, среднегодовая температура в Москве стала выше на 1,3 градуса. Наиболее сильное повышение наблюдается в зимний сезон.

«Наиболее заметное повышение температуры отмечается в зимние месяцы. В декабре, например, температура в Москве на 1,7 градуса повысилась, а в январе вообще на немыслимую величину - на 3,1 градуса температура стала выше при осреднении за 1991-2020 годы по сравнению с предшествующим периодом», - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Метеоролог добавил, что это очень много за 30 лет, и назвал эту скорость немыслимой.

Тенденцию повышения температуры москвичи могли заметить и в летние месяцы 2022 года. В июле столицу накрыли тропические ливни, а август выдался аномально жарким и сухим, из-за чего купальный сезон, как сообщал KP.RU, завершился на две недели позже обычного срока.