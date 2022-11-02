Школы Москвы переходят на новый формат подготовки к ЕГЭ

Практикумы к ЕГЭ появятся в расписании по просьбе школьников и их родителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С февраля 2023 года у столичных одиннадцатиклассников значительно изменится расписание - школы Москвы переходят на новый формат подготовки к сдаче ЕГЭ, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки столицы. В нем появятся практикумы по предметам, которые выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ. Они займут место уроков по непрофильным предметам, программу которых дети освоят до 1 февраля.

- Практикумы позволят ребятам подготовиться к самой процедуре проведения экзамена, проработать сложные вопросы, систематизировать материал. Группы для практикумов сформируют в соответствии с уровнем подготовки школьников и их нацеленности на результат экзамена, - приводит агентство цитату представителей Департамента.

Также в новом расписании, которое станет более гибким, останутся профильные предметы и уроки, значимые для комплексного формирования и развития личности и поддержания здоровья: математика, история, обществознание, литература, физкультура, занятия «Разговоры о важном».

- Так как русский язык обязателен для сдачи ЕГЭ, им ребята будут углубленно заниматься на практикумах, - отметили в Департаменте.

Там отметили, что учебная программа по непрофильным предметам, несмотря на более ранний срок завершения, не предусматривает сокращения объема полученных знаний. Время на ее прохождение рассчитывают сэкономить за счет отказа от проведения части контрольных и проверочных работ, сокращения времени на повторение, более эффективного преподавания.

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