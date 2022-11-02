Большую кольцевую линию метро и электродепо «Аминьевское» соединят два метромоста

Фото: stroi.mos.ru

Между станцией «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и электродепо «Аминьевское» пройдёт соединительная ветка. На ней разместятся два однопутных метромоста длиной около 370 и 380 метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, сооружения сделают в виде п-образных галерей из металлических конструкций. Их уже поставили на железобетонные пролетные строения.

«На мостах приступили к облицовке фасадов, а также обустройству кровли для защиты путей от осадков», - отметил заммэра.

По его словам, строители также начали устройство инженерных систем. Мосты разместятся около Аминьевского шоссе и общественно-деловых зданий. Как уточнил генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, сооружения оформят с учётом соседней застройки.

«Они будут нести декоративные элементы, в частности, отделаны системой ламелей – жалюзийных экранов, обладающих также ветрозащитной функцией», - пояснил Кравцов.

При этом ламели покрасят в кварцевый серый цвет. Пролетные бетонные балки – в бирюзовый цвет, фирменный для БКЛ. А по вечерам и ночью мосты будет украшать архитектурная подсветка.

Напомним, для выезда пассажирских составов из электродепо «Аминьевское» проложат соединительные пути от перегонных тоннелей со стороны станций БКЛ «Давыдково» и «Аминьевская». Частично они пройдут по эстакадам. На маршруте между «Давыдково» и депо «Аминьевское» разместятся примыкающая к тоннелю метро подземная часть ветки, наземные отрезки, в том числе и связывающие пути с депо мосты.

ЦИФРЫ

Территория депо «Аминьевское» около пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейская - около 16 гектаров. Сюда входит более 100 тысяч квадратных метров различных сооружений - 57 зданий и строений. Кроме того, в комплексе проложат более 1 тысячи километров кабеля. Здесь будут работать 1350 человек.