Собянин подписал распоряжение о постоянном действии проекта «Московский предуниверсарий»

Проект позволяет школьникам тщательно подготовиться к сдаче ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект «Московский предуниверсарий» будет действовать на постоянной основе - соответствующее постановление правительства столицы подписал мэр Сергей Собянин. Благодаря этому проекту ученики 8, 9, 10 и 11 классов столичных школ могут осваивать основное и среднее общее образование в одних из самых известных вузах Москвы.

Когда «Предуниверсарий» только стартовал в 2013 году, в нем участвовали только пять высших учебных заведений. С тех пор их число возросло до 15. Теперь среди площадок: МГУ имени М.В. Ломоносова, МАИ, МИФИ, НИУ ВШЭ, РГГУ и другие вузы. В этом учебном году в них проходят обучение 6454 школьника.

- При принятии решения учитывались положительные результаты пилотного проекта, - уточняется в сообщении.

В частности, по итогам прошлого учебного года 99% участвовавших в проекте школьников успешно справились с ЕГЭ. При этом результаты 85% выпускников были выше среднего уровня по столице.

Ранее KP.RU сообщил о переходе столичных школ на новый формат работы из-за подготовки к ЕГЭ. У школьников появятся практикумы по предметам, которые выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ.