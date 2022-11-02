Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» два корпуса введены в эксплуатацию

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На будущей новой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в индустриальном парке «Руднево» ввели в эксплуатацию первые корпуса. В своих соцсетях об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, эти строения находятся на участке площадью около одного гектара. «После полного завершения строительства современный многофункциональный комплекс «Руднево» станет крупнейшим индустриальным парком Москвы, - отметил заммэра. - Объем частных инвестиций в новые производства, которые разместятся там, превысит 12,5 миллиарда рублей».

Компаниям, выбравшим своей локацией «Руднево», могут присвоить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря этому им полагаются существенные льготы. Среди них, например, освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, сниженная до 2 процентов ставка налога на прибыль, режим свободной таможенной зоны и льготы при аренде земли.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что возводимые и проектируемые производственные сооружения «Руднево» в целом по площади составят более 200 тысяч квадратных метров.

«У компаний, которые откроют производства на новой площадке, будет выбор: арендовать готовые помещения или построить объекты под конкретные нужды», – добавил глава ведомства.

Желающих разместить свое производство в «Руднево» немало. Инвесторы подали уже более 100 таких обращений с момента начала заявочной кампании в мае этого года. В планах будущих резидентов - строительство в индустриальном парке предприятий по выпуску оборудования и программного обеспечения для беспилотников, имплантируемых медицинских изделий, реагентов для медлабораторий, печатных плат и другой высокотехнологичной продукции.