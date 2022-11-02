Мифы и реальность. Эксперт рассказал правду о мобильной связи в Москве

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Считается, что в Москве самая высокая скорость мобильного интернета, да и вообще – самое лучше покрытие и качество сигнала в стране. Об этом говорят данные многочисленных исследований, которые то и дело проводятся в столице и регионах РФ. Несмотря на и так высокие столичные показатели, операторы часто сообщают о том, что установили новые базовые станции, а скорость интернета в очередном районе, парке, больнице или на какой-то из линий метрополитена стала еще шустрее. Мы решили выяснить, действительно ли на качество мобильной связи влияет число вышек, может ли оператор снизить скорость интернета какому-то пользователю, и что произойдет, если годами пользоваться старым смартфоном. Эксперт из МТС в Московском регионе Павел Березин развеял популярные мифы о мобильной связи и рассказал, как на самом деле обстоят дела.

Миф №1. Чем больше станций, тем лучше

Действительно, чем больше базовых станций, тем больше покрытие, лучше и стабильнее сигнал. Но все не так просто, как кажется. Повсеместной установки большего числа вышек недостаточно. Крайне важно, чтобы станции были установлены именно там, где нужно. Эти места определяются с учетом плотности населения, окружающей застройки, рельефа местности и других не менее важных нюансов. В нашей компании эти параметры рассчитывают, в том числе, на основе больших данных. С их учетом за последние два с небольшим года количество базовых станций выросло на 35%, при этом фокус пришелся на Подмосковье. В малых населенных пунктах, включая коттеджные поселки, установлено 63% нового оборудования.

Миф №2. Оператор может настроить сеть так, чтобы именно у меня все работало или наоборот

Это невозможно. Оператор не делает настройки сети под того или иного абонента, он меняет конфигурацию сети в целом, чтобы она могла пропустить больший объем данных. Реалии таковы, что абоненты из года в год скачивают все больше трафика. Чтобы качество связи оставалось при этом хорошим, одним строительством новых базовых особенно в таком крупном регионе, как Московский, не обойтись. Поэтому для расширения емкости сети мы обновляем программное обеспечение на действующем оборудовании и объединяем (агрегируем) частотные диапазоны на базовых станциях, распределяя трафик между ними., оптимизируем уже существующую сеть. Как правило, операторы объединяют 3-4 диапазона внутри базовой станции, нам же удалось объединить все пять. В результате пропускная способность сети выросла, на треть увеличилась скорость интернета, соединение остается стабильным даже при скачивании самого «тяжелого» контента. Но делается это не для отдельно взятого абонента, а для всех.

Миф №3: Дорогой смартфон лучше

Я бы сказал так: более современный смартфон работает лучше и берет от построенной сети больше. Во всех телефонах не старше трех лет установлены современные радио-модули, которые самостоятельно адаптируют устройство под сети операторов. Для этого в них встроены усовершенствованные антенные системы и технологии обработки сигналов, которые поддерживают связь в большем числе частотных радиодиапазонов. Разница ощутима: спид-тест в одном и том же месте, в зависимости от используемого смартфона, показал разные результаты. Эксперимент проводился в одном из ЖК в Ильменском проезде Москвы. На iPhone 8 Plus 2017 года средняя скорость была около 80 Мбит/с, а на iPhone 13 Pro Max 2021 года там же – в два раза больше, 158 Мбит/с. При этом сегодня в Московском регионе более 96% работающих в нашей сети аппаратов – смартфоны с поддержкой 4G, поэтому высокие скорости передачи данных доступны многим.

Миф №4: «Потусторонние» силы

Качество связи действительно зависит и от внешних обстоятельств. Физику не обманешь. К примеру, помещения без окон, высотные здания, особенно новые жилые комплексы, подвалы - все это является труднопреодолимыми препятствиями для радиосигнала. Но даже в таких местах вы спокойно сможете общаться по телефону. С помощью технологии VoWiFi (Голос по WiFi) любой Wi Fi роутер для домашнего или офисного интернета можно использовать как базовую станцию. Смартфон нужно просто подключить к сети Wi Fi, а в настройках активировать функцию VoWiFi. Ее поддерживает большинство смартфонов - более 450 моделей. С такими настройками можно обычным образом звонить и принимать звонки на свой мобильный номер, даже когда сигнала от сотовой сети нет вовсе. Платить ничего дополнительно не нужно, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу.

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Совсем не миф

Работа над развитием сети - процесс постоянный, она не останавливается никогда, просто есть мелкие, а есть крупные проекты. Два года назад наша компания приступила в Московском регионе к самой масштабной за все время своего существования модернизации сети. С 2020 года число базовых станций выросло на 35%, кроме того, заменено оборудование и программное обеспечение на большей части сети. Это позволило нам во всем регионе увеличить пропускную способность сети, стабильность соединения и среднюю скорость Интернета до 60 Мбит/с. Это видим и мы по своим замерам, подтверждают независимые аналитики, например агентства «Телеком Дейли» и DMTel, и наши абоненты.