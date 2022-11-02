Названа причина смертельного ДТП с участием самосвала и такси на улице 1905 года в Москве

Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с участием самосвала и такси на улице 1905 года в Москве Фото: Госавтоинспекция Москвы

По предварительным данным, смертельную аварию на улице 1905 года в Москве мог спровоцировать отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент точная причина происшествия устанавливается.

Напомним, утром 2 ноября самосвал врезался в такси, полностью смяв легковушку, а затем «прокатил» ее в автобус. Легковая машина такси смялась до такого состояния, что ее было почти не видно между самосвалом и автобусом. Жертвами трагедии стали двое: водитель такси и его 34-летняя пассажирка, севшая в салон за секунду до столкновения.

Водитель самосвала скрылся с места аварии. Его личность установлена. Как сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это 27-летний гражданин Беларуси Вячеслав Пивовар. Известно также, что за грузовиком, ставшим виновником аварии, числится более ста штрафов.