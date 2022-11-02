Задержан предполагаемый виновник смертельной аварии на улице 1905 года в центре Москвы

Водитель и пассажирка такси погибли на месте происшествия Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве задержан водитель самосвала КАМАЗ, который утром 2 ноября на улице 1905 года раздавил такси с водителем и пассажиркой и врезался в стоявший на остановке автобус, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. В результате 30-летний таксист и его 34-летняя клиентка скончались на месте происшествия, травмы получил и водитель автобуса.

27-летний водитель КАМАЗа, уроженец республики Беларусь, место аварии покинул и некоторое время скрывался. Его нашли в одном из кафе на той же улице, где ранее и произошла смертельная авария, дополняет телеграм-канал 112.

По факту происшествия столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движении, которое привело по неосторожности к смерти двух лиц, сопряженном с оставлением места ДТП.

Почему самосвал на полном ходу врезался в остановившуюся в крайнем правом ряду легковушку, еще предстоит выяснить следователям. Однако уже сейчас, как ранее писал KP.RU, появилась версия о том, что у КАМАЗа отказали тормоза.

Позднее выяснилось, что погибшая пассажирка такси работала агентом в крематории, а в свободное время водила экскурсии по кладбищам столицы и вела блог на соответствующую тематику. В роковое утро она вызвала такси, чтобы ехать на работу, и села в машину всего за несколько секунд до столкновения.