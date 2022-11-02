Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

В городском бюджете на 2023 год заложены средства на индексацию пенсий и пособий для семей с детьми. Фото: Светлана Маковеева.

Московская городская Дума 2 ноября утвердила бюджет столицы на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов. Депутаты утвердили главный финансовый документ Москвы сразу в трёх чтениях. Как и в предыдущие годы, бюджет столицы останется социально ориентированным. Больше половины расходов столичной казны составят затраты на социальные и инвестиционные программы.

«Впервые бюджет формировался в столь непростых для страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия государств, которые еще недавно были партнерами Москвы. Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного — чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей», - сообщили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы.

Больше половины бюджета города в 2023 году будет направлено на социальные программы. На финансирование здравоохранения, социальной поддержки, образования, физической культуры и спорта, культурных проектов в документе заложено 54% расходов.

«Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме», - подчеркнули в мэрии.

В городском бюджете на 2023 год также заложены средства на индексацию пенсий и пособий для семей с детьми. Повышение составит 10%, выплаты будут проиндексированы с 1 января 2023 года. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 193 рублей до 23 313 рублей в месяц. Повышение пенсий и пособий коснется более двух миллионов москвичей.

В следующем году мэрия продолжит реализацию всех главных инфраструктурных, транспортных и промышленных городских программ. Это проекты, обеспечивающие стабильное развитие Москвы и гарантирующие повышение качества жизни жителей столицы. Московские власти продолжат строительство новых станций и линий метрополитена, дорог, развязок, школ и больниц, спортивных, культурных и социальных объектов.

Ранее министр правительства столицы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова сообщила, что расходы бюджета Москвы в следующем году составят 4,183 триллиона рублей, более половины этой суммы направят на социальную политику.

«Объем средств на реализацию 13 городских программ в следующем году составит 3,7 триллиона рублей – 90% расходной части бюджета», – рассказала Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы.

На оказание мер социальной поддержки в столичном бюджете запланировано 591,5 миллиарда рублей. Одним из приоритетов на 2023 год остается усиление мер поддержки экономики.

«Будет продолжено выполнение обязательств, принятых в предшествующий период борьбы с ковидом и внешним санкционным давлением, направленных на снижение стоимости банковских кредитов для малого и среднего бизнеса», – отметила министр московского правительства.