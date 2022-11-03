Ефимов: В бывшей промзоне «Красный строитель» намечено комплексное развитие около 35 гектаров земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На юге столицы в районе Чертаново Южное планируется комплексное развитие участка бывшей промзоны «Красный строитель». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такое постановление утверждено правительством Москвы.

Площадка примерно в 35 гектаров расположена между Варшавским шоссе и путями МЦД-2. С юга к ней подходит МКАД. Пока эта земля занята складами, гаражами и магазинами автозапчастей. Правообладателям участка выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий. Инвестор, который займётся перезагрузкой территории, был определен на торгах.

«В ходе реорганизации там построят объекты общественно-делового назначения, - отметил заммэра. - Благодаря этому в столице появится 4,6 тысячи новых рабочих мест».

Подробнее о проекте рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. На участке планируется построить 404 тысячи квадратных метров. В частности, сюда входят школа на 900 мест, детский сад для 250 малышей и поликлиника на 320 посещений в смену. Здесь также могут появиться спортивные сооружения, магазины, банки, кафе и рестораны.

«Всего на строительство общественно-деловых объектов выделено 215 тысяч квадратных метров, - уточнил Гаман. - Кроме того, 189 тысяч квадратных метров территории займет современное жилье».

Напомним, благодаря программе КРТ в столице создадут порядка 550 тысяч дополнительных рабочих мест. Инвестиции в целом составят семь триллионов рублей. В столичный бюджет поступят примерно три триллиона рублей. Договора о КРТ уже действуют для нескольких территорий. В списке - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». В списке также прекратившаяся стройка в Тропарево-Никулино на западе столицы и заброшка в Тимирязевском районе Москвы. В августе и сентябре этого года определилась судьба бывших промзон «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Кроме того, известны операторы для КРТ таких «промок», как «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево» и участка на проспекте Маршала Жукова.