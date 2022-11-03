Московская корпорация протестировала на трассе М-4 «Дон» интерком и устройство приема платежей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На трассе М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) завершили испытания автомата приема платежей и панели связи, которые разработала корпорация «САГА». Об успешном тестировании сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На 51 километре автодороги М-4 «Дон» во втором квартале 2022 года смонтировали опытный образец автомата приема безналичных платежей. В результате испытаний аппарат получил хорошую оценку специалистов. В начале октября началось тестирование интеркома — блока связи. Его смонтировали в пункте взимания платы на 133 километре трассы. Панель продемонстрировала качественное шумоподавление. При условии, что связь устанавливали в непростых акустических условиях перегруженной автомагистрали. Генеральный директор корпорации Андрей Жолобов пояснил, что этого удалось достичь с помощью специализированного программного обеспечения.

— Столичная компания «САГА» — одно из передовых высокотехнологичных предприятий Москвы. С 2006 года корпорация разработала более тысячи различных устройств, многие из которых запатентованы. Например, в прошлом году было запущено производство автомата приема платежей, а в этом году — панели связи. В ходе тестирования они продемонстрировали высокую работоспособность, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Производственные мощности московской компании позволяют выпускать до 300 автоматов приема платежей в месяц, а также до тысячи интеркомов. Последние могут эксплуатироваться на различных предприятиях для связи с оператором или диспетчером, в железнодорожных вагонах. Одно из возможных применения — установка в рамках системы «безопасный город»: для коммуникации с ситуационным центром из разных точек города.