В Московской области помогут лебедям-одиночкам, не улетевшим на зимовку Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московской области на водоемах все чаще стали замечать одиноких лебедей. Птицы ведут себя так, будто не намерены улетать на зимовку в теплые края.

Новости о них приходят из Подольска, Дмитрова, Можайска, Серпухова. В Подольске, например, люди даже стали обращаться за помощью к зоозащитникам, ведь впереди зима и птица может погибнуть.

Но поймать лебедя и отправить на зимовку в оборудованное место, оказалось не так просто. Зоозащитники опасаются, что когда придет зима, пернатый примерзнет ко льду, как это бывает достаточно часто. А еще он может стать легкой добычей хищников.

Лебедя хотят передать в Центр помощи диким животным, где о нем будут заботиться до тепла.

- Чтобы отловить лебедя, нужно получить разрешение администрации округа. Пока наш вопрос в стадии согласования. Чтобы не навредить птице, отловом будет заниматься МЧС, - сказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в «ЗооЩите».

Спасатели часто эвакуируют оставшихся на зимовку птиц, но куда проще предотвратить проблему, чем потом подбираться к пострадавшему по тонкому льду. Сейчас с лебедем вопрос решается, а пока на берег ему приносят еду: нарубленные свеклу, морковь и капусту.

Орнитолог и руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин уверен, что птицы не улетают из-за того, что вывелись слишком поздно и не успели окрепнуть. Минувшая весна была холодной и, возможно, птенцы появились на свет уже к концу лета.

- Они не успели окрепнуть для долгого перелета. У них не хватает сил, чтобы лететь со всеми в стае. Поэтому они останавливаются на прудах Подмосковья, чтобы отдохнуть и поесть, – говорит орнитолог.

Самостоятельно пережить зиму одиночкам будет трудно.

Накануне, в регионе лесничие обнаружили следы медведицы с детенышем в Подмосковье недалеко от деревни Борисовки. Жителям напомнили, что во время посещения лесов держаться открытых мест и редколесий, там легче заметить зверя. Бурый медведь внесен в Красную книгу региона, сообщает "Москва 24".

В сентябре жители Наро-Фоминского городского округа заметили на Инженерном пруду розового пеликана. Он внесен в Красную книгу страны.

В Минэкологии отметили, что пеликану, как и другим перелетным птицам, отложившим свой вылет, не угрожает ничего, кроме чрезмерного внимания людей. так что лучше не навязывать свое внимание пернатым, сообщает телеканал "360".