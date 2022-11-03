Поликлиники Москвы перейдут на особый режим работы в ноябрьские праздники

Изменится график работы взрослых и детских поликлиник, отделений ОРВИ и женских консультаций Фото: Shutterstock

В Москве в дни, приуроченные к празднованию Дня народного единства, медучреждения будут работать по особому графику. Это касается 4-6 ноября, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Так, 4 ноября взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 5 ноября – с 09:00 до 18:00, а 6 ноября – снова с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники также перейдут на особый режим работы. Так, 4 ноября медицинскую помощь будут оказывать на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. На следующий день, в субботу, медорганизации откроются и будут работать с 09:00 до 15:00, на дому помощь будут предоставлять также до 15:00. А в воскресенье врачи снова будут приходить к детям на дом с 09:00 до 15:00. В праздничные дни отделения ОРВИ будут открыты с 09:00 до 15:00.

Кроме того, изменится график работы женских консультаций. Так, 4 ноября приемы будут вестись на базе одной медицинских организаций административного округа с 09:00 до 16:00. 5 ноября учреждения будут открыты с 09:00 до 15:00, а на базе одной из консультаций в округе – с 09:00 до 18:00.

«6 ноября прием будет вестись на базе одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 16:00», резюмировали в департаменте.

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