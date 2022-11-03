Блогер Эдвард Бил, осужденный за массовое ДТП в центре Москвы на Садовом кольце, вышел из колонии

21 марта Пресненский районный суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя – Эдвард Биля), осужденный на один год и два месяца лишения свободы за ДТП участием пяти машин на Садовом кольце, вышел из колонии, сообщает агентство «Москва».

«Сделаем все возможное и невозможное для достижения новых высот! Молод и свеж! Начнем все сначала! Never Give Up», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что 21 марта Пресненский районный суд столицы приговорил эпатажного блогера к одному году и двум месяцам колонии. После окончания срока он не сможет три года садится за руль. Тогда защита обжаловала приговор, но суд оставил решение в силе.

Резонансная авария произошла 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил ехал по центру столицы на Audi RS6. Неожиданно молодой человек выехал «на встречку» и влетел Volkswagen лоб в лоб. Авария зацепила еще три автомобиля. Серьезно пострадала водитель немецкой иномарки – консультант Госдумы Мария Артемова. Ее госпитализировали в медучреждение с переломами ног, сотрясением и внутренним кровотечением. Женщина выжила, но сейчас продолжает лечение и пока передвигается на инвалидной коляске.