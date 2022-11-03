Многоуровневый паркинг на 999 машино-мест заработал на ВДНХ

Паркинг расположен по адресу Хованская улица, 18. Фото: ВДНХ

Многоуровневый паркинг на 999 машино-мест заработал для посетителей ВДНХ. Автомобили можно оставлять и на короткий, и на длительный срок, сообщили в пресс-службе выставки.

Новая стоянка позволит экономить пространство на территории. Теперь горожанам и гостям столицы не придется тратить много времени на поиски свободного места. Паркинг расположен по адресу Хованская улица, 18, недалеко от КПП «Хованский». В шаговой доступности от него находится павильон «Книги».

Парковка работает круглосуточно. В будние дни оплата по тарифу начинается от 150 рублей, в выходные и праздники – от 300 рублей. По ночному тарифу, с 22:00 до 08:00, автомобилистам придется заплатить 50 рублей в час. При этом 99 бесплатных машино-мест предусмотрены для инвалидов.

При въезде в паркинг водитель получает талон, его нужно сохранить до выезда. После оплаты нужно покинуть территорию ВДНХ в течение 15 минут. Также можно приобрести абонемент на день, месяц или год.

«Семиэтажное здание новой парковки органично вписано в архитектурно-ландшафтную среду Выставки. Каждый этаж паркинга оформлен навигационными элементами…», - сказано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что в ноябрьские праздники, 4 и 5 ноября 2022 парковка в Москве будет полностью бесплатной.