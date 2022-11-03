В Москве мужчина и женщина обманули курьеров на 30 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Москвы обратились четыре работника службы доставки с жалобами на недобросовестных клиентов, которые обманом похитили у них деньги. В общей сложности злоумышленники «наварились» на доставщиках на более 30 тыс. рублей, пишет «МВД Медиа».

Как выяснили следователи, подозреваемые делали заказ, потом связывались с курьерами, которые занимались доставкой их товаров, и просили пополнить счет мобильного телефона или банковской карты. Они обещали вернуть деньги наличными при получении заказа, но после того, как перевод приходил, выключали телефон и пропадали.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали в Московской области двоих подозреваемых – 30-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

Возбуждены уголовные дела о мошенничествах. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что мошенникам в столице удалось обмануть топ-менеджера сельскохозяйственной компании. По известной схеме они убедили мужчину перевести 15 млн рублей, часть из которых была оформлена в кредит, на «безопасный» счет.