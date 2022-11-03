Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в предстоящие праздничные выходные

В воскресенье в городе подморозит до -1…-6 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев LIVE» дал прогноз на предстоящие праздничные выходные в столице.

По словам синоптика, 4 ноября, в День народного единства, погода в Москве будет определяться тыловой частью циклона. В городе будет облачно, ночью – с прояснениями, днем – местами возможен слабый снег. Температура поднимется лишь до 0…+2 градусов в столице и от 0 до +5 градусов по области.

Уже в субботу, 5 ноября, погода начнет улучшаться. Это будут связано с влиянием скандинавского антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров опустятся до -4…+1 градуса, днем – 0…+5 градусов.

Самый погожий солнечный придется на воскресенье, когда столица окажется практически в самом сердце «скандинавского максимума». Ветер переменный, штилевой, без осадков. При этом ночью в городе подморозит до -1…-6 градусов, днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что Тишковец пообещал потепление в Московском регионе 3 ноября. В столице будет от +1 до +4 градусов, а в Подмосковье от 0 до +5 градусов.